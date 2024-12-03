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Командиром 93-ї ОМБр "Холодний Яр" став підполковник Крутков

Анастасія ПроцВівторок, 3 грудня 2024, 09:30
Командиром 93-ї ОМБр Холодний Яр став підполковник Крутков
скрін з відео

Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" став 27-річний підполковник Шаміль Крутков. Він змінив на цій посаді Павла Палісу, якого напередодні призначили заступником керівника Офісу президента України.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр у Facebook

Дослівно: "Прапор бригади полковник Павло Паліса передав у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким в якості заступника командира бригади пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях".

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Деталі: У своїй промові Крутков заявив: "Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу подякувати полковнику Палісі за його внесок у захист держави та стійкість нашої бригади".

Довідково: Шамілю Круткову 27 років. Він народився у Львові. Здобув освіту в Національній академії сухопутних військ. У червні 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив Круткова медаллю "За військову службу Україні".

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Передісторія: 

  • 29 листопада президент Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади "Холодний Яр", полковника Павла Палісу заступником голови Офісу президента, яким є Андрій Єрмак.
  • 2 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України "не останні".

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