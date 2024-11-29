Зеленский назначил боевого командира заместителем Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр", полковника Павла Палису заместителем главы Офиса президента, которым является Андрей Ермак.

Источник: Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях

Прямая речь: "Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса – боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта".

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Что предшествовало: Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка.