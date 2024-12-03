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"Слуги" обрали кандидата у голови нового Міністерства об’єднання українців: це – колишній міністр

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 13:16
Слуги обрали кандидата у голови нового Міністерства об’єднання українців: це – колишній міністр
Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Фото з Facebook

Народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" 3 грудня підтримали кандидатуру голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова на посаду міністра об’єднання українців.  

Джерело: співрозмовник "Української правди" у фракції "Слуга народу", проєкт постанови на сайті ВР

Пряма мова джерела видання: "На сьогоднішньому (3 грудня, – УП) засіданні підтримали кандидатуру Чернишова на посаду глави Міністерства об’єднання. Не підтримали лише депутати з "групи Павлюка". Чернишов буде міністром із приставкою віцепремʼєр".

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Деталі: За його словами, незабаром премʼєр-міністр Денис Шмигаль внесе подання на призначення Чернишова на посаду віцепремʼєра – міністра об’єднання українців до Верховної Ради. Парламент має призначити його впродовж цього тижня.

Оновлено: На сайті Верховної ради уже з’явився відповідний проєкт постанови про призначення Чернишова.

Передісторія

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