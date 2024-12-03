"Слуги" обрали кандидата у голови нового Міністерства об’єднання українців: це – колишній міністр

Народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" 3 грудня підтримали кандидатуру голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова на посаду міністра об’єднання українців.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у фракції "Слуга народу", проєкт постанови на сайті ВР

Пряма мова джерела видання: "На сьогоднішньому (3 грудня, – УП) засіданні підтримали кандидатуру Чернишова на посаду глави Міністерства об’єднання. Не підтримали лише депутати з "групи Павлюка". Чернишов буде міністром із приставкою віцепремʼєр".

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Деталі: За його словами, незабаром премʼєр-міністр Денис Шмигаль внесе подання на призначення Чернишова на посаду віцепремʼєра – міністра об’єднання українців до Верховної Ради. Парламент має призначити його впродовж цього тижня.

Оновлено: На сайті Верховної ради уже з’явився відповідний проєкт постанови про призначення Чернишова.

Передісторія:

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Напередодні "Українська правда" писала, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським Міністерство об’єднання українців може очолити голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Міністерство об'єднання українців, діяльність якого серед іншого буде спрямована на повернення громадян.

Президент анонсував представлення кандидатури очільника відомства до кінця цього року.

У 2020-2022 роках Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Знати більше: Час "Ч". Як Олексію Чернишову "щастить" в НАБУ