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Міністерство обʼєднання українців може очолити Чернишов – джерела

Ангеліна Страшкулич, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 22:57
Міністерство обʼєднання українців може очолити Чернишов – джерела
Facebook Олексій Чернишов

Анонсоване президентом Володимиром Зеленським Міністерство обʼєднання українців може очолити голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова одного з джерел УП у монобільшості: "Є ідея призначити Чернишова на посаду міністра обʼєднання українців. Завтра (3 грудня – УП) фракція".

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Деталі: За словами іншого співрозмовника УП, засідання фракції, де народні депутати мають остаточно затвердити кандидатуру майбутнього очільника Міністерства обʼєднання українців, відбудеться об 11:00. Найімовірніше, це буде Чернишов. 

Рішення про призначення міністра ухвалюватиме Верховна Рада. Однак наразі невідомо, коли саме відбудеться засідання. 

Водночас ще один співрозмовник УП у монобільшості поінформував, що народна депутатка від фракції "Батьківщина" Альона Шкрум, яка заявила про складання депутатського мандату, має перейти працювати на посаду заступниці віцепремʼєра з питань відновлення Олексія Кулеби.

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Спочатку парламент має підтримати заяву Шкрум про складання мандату, а згодом Кабінет міністрів ухвалюватиме рішення про її призначення на посаду заступниці Кулеби.

Передісторія: 

  • 19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Міністерство об'єднання українців, діяльність якого серед іншого буде спрямована на повернення громадян.
  • Президент анонсував представлення кандидатури очільника відомства до кінця цього року.

Знати більше: Час "Ч". Як Олексію Чернишову "щастить" в НАБУ

Верховна РадаКабінет міністрів
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