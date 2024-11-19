Зеленський представив Раді 10 пунктів внутрішнього Плану стійкості

Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді внутрішній План стійкості України, який складається з десяти пунктів.

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави в парламенті

Деталі: За словами Зеленського, перший пункт Плану – єдність. Передбачається політична взаємодія з громадянським суспільством задля пришвидшення євроінтеграції України та наближення до НАТО, інформаційної консолідації, максимальної цифровізації всіх процесів у державі, притягнення Росії до відповідальності – створення трибуналу і запровадження ефективних санкцій.

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Президент уточнив, що Україна вже незабаром завершить процедуру скринінгу законодавства. На початку 2025 року влада готується відкрити перемовини щодо першого переговорного кластеру.

Глава держави також додав, що Україна підписала 27 двосторонніх безпекових угод із країнами-партнерами, більшість з яких – члени НАТО.

"І вони підтримують вступ України в НАТО. Це число свідчить про те, що нас від Альянсу фундаментально не відділяє нічого. ТІльки дефіцит сили і політичної волі. До речі, не української політичної волі. І ми переконаємо наших партнерів бути сміливими", – наголосив Зеленський.

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Другий пункт – фронт. Серед іншого визначається необхідність зміни підходів до управління людьми в Силах оборони, мобілізації та рекрутингу, а також навчання і загальної підготовки військових. Очікується стабілізація обстановки на полі бою і продовження спецоперацій українських військових проти росіян та їхніх обʼєктів.

Третій пункт – зброя. Передбачається нарощування виробництва зброї в Україні та посилення співпраці з партнерами для залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України, гарантування безпеки оборонних підприємств, розробка та нарощування виробництва новітніх технологічних зразків озброєння.

Задля реалізації цього пункту впроваджується формат технологічної Ставки. В цьому форматі Зеленський на регулярній основі збиратиме найкращих фахівців для обговорення корисних технологічних ідей. Перше засідання відбудеться на початку грудня 2024 року.

Четвертий пункт – гроші. Зокрема, планується забезпечити виконання програм соціальної підтримки, страхування військових ризиків, гарантувати безпеку ведення бізнесу і зменшення тиску на підприємців, детінізацію бізнесу. .

Пʼятий пункт – енергетика. Передбачається забезпечення захисту енергообʼєктів та енергосистеми, розвиток генерації електрики, а також видобутку, транспортування, зберігання і раціонального споживання газу, впровадження паспортів енергетичної стійкості регіонів.

Шостий пункт – безпека в Україні. Серед іншого гарантується протидія злочинності, у тому числі колаборантам, розміщення рамок металошукачів у публічних закладах, присутність поліції в навчальних закладах і всіх громадах, побудова достатньої кількості укриттів, розмінування територій.

Сьомий пункт – громади. Передбачається залученість громад у напрацюванні та ухваленні державних рішень, врахування інтересів усіх громадян та етнічних спільнот в України. Зокрема через продовження діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад.

Восьмий пункт – людський капітал. Пропонується створення Міністерства обʼєднання українців уже до кінця року, а також перезапуск дипломатичної служби, впровадження інституту множинного громадянства. Окрім того, передбачається, запровадити національний стандарт безбарʼєрності, новий підхід до освіти, модернізувати систему охорону здоровʼя, розвивати партнерство між державою і церквою. "Про московську церкву не йдеться. Час тих, хто освячує терор, закінчився", – констатував президент.

Девʼятий пункт – культурний суверенітет. Очікується реалізація формату культурного Рамштайну вже наступного року. Планується заміщення російського культурного продукту українським для різних соціальних груп і вікових категорій, активне просування українських наративів через культурні й мистецькі проєкти за кордоном, підтримка перекладів українських авторів різними мовами, сприяння створенню кафедри україністики в світових університетах, оновлення культурної інфраструктури. А також – збір доказів щодо російських злочинів проти культурної спадщини України і забезпечення відповідальності Росії.

Десятий пункт – політика героїв. Передбачається створення умов для інтеграції ветеранів у суспільне та економічне життя, забезпечення державних програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів і полеглих воїнів, впровадження заходів щодо залучення ветеранів на державну службу.

У цьому контексті Зеленський повідомив, що впродовж наступного року в громадах будуть побудовані щонайменше 80 ветеранських просторів.

Після представлення Плану президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, культурних діячів, представників громадських організацій і підприємців.

На виступі глави держави в парламенті були присутні члени уряду і представники Офісу президента включно з керівництвом, судді, дипломати. Також у засіданні взяли участь силовики, серед яких – головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і начальник Генерального штабу ЗСУ голова СБУ Василь Малюк, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив у парламенті План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

Знати більше: Мир завдяки силі. Головні тези виступу Зеленського під час представлення Плану перемоги в Раді