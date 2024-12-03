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Літаки Путіна використовували для депортації українських дітей – дослідження

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 грудня 2024, 14:43
Літаки Путіна використовували для депортації українських дітей – дослідження
Володимир Путін та Марія Львова-Блова, ордер на арешт якихх видано МКС, фото: Getty Images

Школа громадського здоров'я Єльського університету опублікувала дослідження, у якому стверджується, що літаки та кошти правителя Росії Володимира Путіна були використані в "програмі вивезення дітей з окупованих українських територій, позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім'ї".

Джерело: Reuters з посиланням на дослідження

Дослівно: "У новому звіті, переданому агентству Reuters, міститься детальна інформація про ймовірну програму депортації та осіб, причетних до неї, в тому числі про те, що, за словами провідного дослідника, є новими зв'язками з Путіним".

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Деталі: Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд повідомив, що він планує представити результати дослідження Раді Безпеки ООН у середу. Цього США на ротаційній основі головують в цьому органі, що складається з 15 членів.

Реймонд сказав, що дослідження містить докази, які підтверджують додаткові звинувачення МКС проти Путіна в "насильницькому переміщенні" людей з однієї національної та етнічної групи в іншу.

Він також зазначив, що звіт доводить, що "депортація українських дітей є частиною систематичної, керованої Кремлем програми", спрямованої на те, щоб зробити їх громадянами Росії.

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У відповідь на запитання Reuters офіс прокурора МКС заявив про корисність звіту "у нашій подальшій діяльності у цій справі", але не будуть надавати додаткову інформацію.

Офіс президента України не відповів на запити про коментарі. Генеральна прокуратура України повідомила, що не має коментарів на даний момент.

Зазначається, що агентство Reuters не змогло самостійно підтвердити висновки дослідження.

Знати більше: Не тільки Львова-Бєлова: УП встановила кураторів викрадень українських дітей

Передісторія:

дітидепортація ПутінУкраїна
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