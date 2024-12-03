Рада призначила Чернишова міністром національної єдності

На засіданні 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосували 237 нардепів.

Реклама:

Железняк додав, що тепер актуальне питання як буде затверджуватися положення та бюджет на це міністерство: "Поки на агентство з обʼєднання (воно під Мінеконом) закладено лише 150 млн грн".

Нагадаємо:

Напередодні "Українська правда" писала, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським Міністерство об’єднання українців може очолити голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Міністерство об'єднання українців, діяльність якого серед іншого буде спрямована на повернення громадян.

Президент анонсував представлення кандидатури очільника відомства до кінця цього року.

У 2020-2022 роках Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Знати більше: Час "Ч". Як Олексію Чернишову "щастить" в НАБУ