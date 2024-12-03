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Перспективи для інвестицій всередині країни

Рада призначила Чернишова міністром національної єдності

Альона Мазуренко Вівторок, 3 грудня 2024, 15:08
Рада призначила Чернишова міністром національної єдності
Facebook Олексій Чернишов

На засіданні 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосували 237 нардепів.

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Железняк додав, що тепер актуальне питання як буде затверджуватися положення та бюджет на це міністерство: "Поки на агентство з обʼєднання (воно під Мінеконом) закладено лише 150 млн грн".

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