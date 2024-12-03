Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції та тимчасового окупованих територій та призначили на посаду нового віцепрем'єр-міністра.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: У вівторок, 3 грудня, уряд ухвалив рішення про зміну назви Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. На посаду віцепрем'єр-міністра призначив Олексія Чернишова.

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Пряма мова Шмигаля: "З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю. Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами, єдність українців по всьому світу. Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції".

За словами Шмигаля, новий віцепрем’єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI (ключових результативних індикаторів).

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