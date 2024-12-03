У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який спричинив смертельну ДТП 1 грудня, де загинула 10-річна дівчинка.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої (ч.2 ст. 286 КК України), обрано запобіжний захід.

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Його взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб".

Деталі: 1 грудня 2024 року молодий чоловік, керуючи автомобілем у Дніпрі, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем "Ford".

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка "Ford". Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

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Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

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