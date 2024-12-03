Президент Південної Кореї анонсував, що уряд скасує воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.

Джерело: Reuters, Yna

Деталі: Він пояснив, що воєнний стан оголосив "із твердим бажанням врятувати країну від антидержавних сил", які, за його словами, намагалися "паралізувати основні державні функції та зруйнувати конституційний порядок ліберальної демократії".

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Проте після звернення парламенту воєнний стан буде скасовано.

Пряма мова: "Ми виведемо війська і негайно ухвалимо на засіданні Кабінету міністрів звернення Національної асамблеї та скасуємо воєнний стан".

Оновлено: Пізніше стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан у країні.

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Опозиція вимагає від президента Юн Сок Йоля звільнити міністра оборони та пояснити причини введення воєнного стану. Самого президента звинувачують у держзраді та вимагають його відставки.

Що цьому передувало: У вівторок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації у вівторок Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Юн не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Національна асамблея Південної Кореї у середу проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.