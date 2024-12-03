Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Президент Південної Кореї анонсував, що уряд скасує воєнний стан

Тетяна ОлійникВівторок, 3 грудня 2024, 21:58
Президент Південної Кореї анонсував, що уряд скасує воєнний стан
Фото - Getty Images

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.

Джерело: Reuters, Yna

Деталі: Він пояснив, що воєнний стан оголосив "із твердим бажанням врятувати країну від антидержавних сил", які, за його словами, намагалися "паралізувати основні державні функції та зруйнувати конституційний порядок ліберальної демократії".

Реклама:

Проте після звернення парламенту воєнний стан буде скасовано.

Пряма мова: "Ми виведемо війська і негайно ухвалимо на засіданні Кабінету міністрів звернення Національної асамблеї та скасуємо воєнний стан".

Оновлено: Пізніше стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан у країні.

РЕКЛАМА:

Опозиція вимагає від президента Юн Сок Йоля звільнити міністра оборони та пояснити причини введення воєнного стану. Самого президента звинувачують у держзраді та вимагають його відставки.

Що цьому передувало: У вівторок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації у вівторок Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Юн не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Національна асамблея Південної Кореї у середу проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.

Південна КореяВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
Південна Корея
Парламент Південної Кореї вимагає від президента скасувати воєнний стан
У Південній Кореї оголосили воєнний стан
Україна отримала перші $100 мільйонів бюджетної допомоги від Кореї
Останні новини
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
18:58
Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада? Подкаст
Усі новини...
Реклама:
Реклама: