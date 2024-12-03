Президент Південної Кореї анонсував, що уряд скасує воєнний стан
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.
Деталі: Він пояснив, що воєнний стан оголосив "із твердим бажанням врятувати країну від антидержавних сил", які, за його словами, намагалися "паралізувати основні державні функції та зруйнувати конституційний порядок ліберальної демократії".
Проте після звернення парламенту воєнний стан буде скасовано.
Пряма мова: "Ми виведемо війська і негайно ухвалимо на засіданні Кабінету міністрів звернення Національної асамблеї та скасуємо воєнний стан".
Оновлено: Пізніше стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан у країні.
Опозиція вимагає від президента Юн Сок Йоля звільнити міністра оборони та пояснити причини введення воєнного стану. Самого президента звинувачують у держзраді та вимагають його відставки.
Що цьому передувало: У вівторок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації у вівторок Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".
Юн не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
Національна асамблея Південної Кореї у середу проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.