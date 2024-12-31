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"Падаю. Влучили з води": ГУР оприлюднило перехоплення, яке підтверджує ураження Мі-8 у Криму

Валентина РоманенкоВівторок, 31 грудня 2024, 11:55
Падаю. Влучили з води: ГУР оприлюднило перехоплення, яке підтверджує ураження Мі-8 у Криму
емблема ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило радіоперехоплення окупантів, яке підтверджує, що один з російських гелікоптерів 31 грудня був уражений з морського дрона, хоча зміг повернутись на базу.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Внаслідок операції ГУР поблизу берегів тичасово окупованого Криму морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, знищив один та підбив ще один російський гелікоптер Мі-8.

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У здобутому розвідниками радіоперехопленні пілот підбитого ракетою гелікоптера Мі-8 пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.

Дослівно перехоплення: "Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали".

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Що передувало: Інший російський гелікоптер Мі-8 після завданого спецпризначенцями ГУР МО України ракетного удару з морської платформи "Magura" упав у Чорне море, що зафіксовано на відео.

безпілотникиГУРКрим
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