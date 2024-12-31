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Галущенко сумнівається у виконанні погроз Фіцо щодо припинення постачання електроенергії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 31 грудня 2024, 18:59
Галущенко сумнівається у виконанні погроз Фіцо щодо припинення постачання електроенергії
ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО, ФОТО МІНЕНЕРГО

Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив сумніви щодо намірів словацького прем'єра Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до Києва через позицію України щодо транзиту російського газу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Галущенка в інтервʼю порталу Politico

Деталі: Український міністр вважає, що Словаччина не піде на припинення експорту електроенергії в Україну, оскільки цей крок буде "абсолютно суперечити" правилам ЄС.

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За словами Галущенка, припинення продажу електроенергії Україні лише завдасть Словаччині ще більшого фінансового удару.

"Ми не говоримо про якусь безоплатну електроенергію чи постачання – ми говоримо про електроенергію, за яку ми платимо", – наголосив він, додавши, що втрати Словаччини становитимуть "сотні мільйонів доларів" на рік.

Крім того, стверджує глава Міненерго, Україна може замінити втрачену електроенергію імпортом з Румунії та Польщі.

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Передісторія:

  • Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.
  • На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Владіміром Путіним. Також він почав погрожувати припинити постачання електроенергії до України.

Читайте також про ситуацію довкола погроз Фіцо у статті редакторів "ЄвроПравди" Юрія Панченка та Сергія Сидоренка про те, чого очікувати Україні від 2025 року.

Словаччинаелектроенергія
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