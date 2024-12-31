Галущенко сомневается в выполнении угроз Фицо о прекращении поставок электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил сомнения относительно намерений словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Киев из-за позиции Украины относительно транзита российского газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Галущенко в интервью порталу Politico

Детали: Украинский министр считает, что Словакия не пойдет на прекращение экспорта электроэнергии в Украину, поскольку этот шаг будет "абсолютно противоречить" правилам ЕС.

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По словам Галущенко, прекращение продажи электроэнергии Украине лишь нанесет Словакии еще больший финансовый удар.

"Мы не говорим о какой-то бесплатной электроэнергии или поставки – мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим", – подчеркнул он, добавив, что потери Словакии составят „сотни миллионов долларов" в год.

Кроме того, утверждает глава Минэнерго, Украина может заменить потерянную электроэнергию импортом из Румынии и Польши.

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Предыстория:

Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Также он начал угрожать прекратить поставки электроэнергии в Украину.

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