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Словацька віцепремʼєрка каже, що країна готова до припинення транзиту газу з РФ через Україну

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 31 грудня 2024, 20:19
Словацька віцепремʼєрка каже, що країна готова до припинення транзиту газу з РФ через Україну
Фото: Getty Images

Словаччина заздалегідь підготувалася до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року і має достатні запаси газу та альтернативні джерела постачання на наступний рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова віцепремʼєрки та міністерки економіки Словаччини Деніси Сакової 

Деталі: Словацька міністерка назвала припинення транзиту російського газу "одностороннім кроком" України, який зашкодить Словаччині.

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"Водночас хочу запевнити всіх людей і компанії в Словаччині, що ми готові до цього сценарію і що наразі немає ризику дефіциту газу в Словаччині", – додала вона.

За словами Сакової, у підземних сховищах Словаччини міститься на 20% більше газу, ніж рік тому. Крім того, словацька державна компанія SPP має пʼять домовленостей про постачання газу з інших джерел.

При цьому глава Мінекономіки Словаччини заявила, що через більшу вартість цього разу в порівнянні з російським збитки країни становитимуть приблизно 177 мільйонів євро.

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А ще "десятки мільйонів євро" Братислава втратить, оскільки більше не буде стягувати плату за транзит газу до третіх країн, ідеться в повідомленні.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Владіміром Путіним. Також він почав погрожувати припинити постачання електроенергії до України.

Читайте також про ситуацію довкола погроз Фіцо у статті редакторів "ЄвроПравди" Юрія Панченка та Сергія Сидоренка про те, чого очікувати Україні від 2025 року.

СловаччинагазРосія
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