Словакия заранее подготовилась к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и имеет достаточные запасы газа и альтернативные источники поставок на следующий год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова вице-премьера и министра экономики Словакии Денисы Саковой

Детали: Словацкий министр назвала прекращение транзита российского газа "односторонним шагом" Украины, который повредит Словакии.

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"В то же время хочу заверить всех людей и компании в Словакии, что мы готовы к этому сценарию и пока нет риска дефицита газа в Словакии", – добавила она.

По словам Саковой, в подземных хранилищах Словакии содержится на 20% больше газа, чем год назад. Кроме того, словацкая государственная компания SPP имеет пять договоренностей о поставках газа из других источников.

При этом глава Минэкономики Словакии заявила, что из-за большей стоимости этого раза по сравнению с российским убытки страны составят примерно 177 миллионов евро.

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А еще "десятки миллионов евро" Братислава потеряет, поскольку больше не будет взимать плату за транзит газа в третьи страны, говорится в сообщении.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Также он начал угрожать прекратить поставки электроэнергии в Украину.

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