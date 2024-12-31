Словацкий вице-премьер говорит, что страна готова к прекращению транзита газа из РФ через Украину
Словакия заранее подготовилась к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и имеет достаточные запасы газа и альтернативные источники поставок на следующий год.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова вице-премьера и министра экономики Словакии Денисы Саковой
Детали: Словацкий министр назвала прекращение транзита российского газа "односторонним шагом" Украины, который повредит Словакии.
"В то же время хочу заверить всех людей и компании в Словакии, что мы готовы к этому сценарию и пока нет риска дефицита газа в Словакии", – добавила она.
По словам Саковой, в подземных хранилищах Словакии содержится на 20% больше газа, чем год назад. Кроме того, словацкая государственная компания SPP имеет пять договоренностей о поставках газа из других источников.
При этом глава Минэкономики Словакии заявила, что из-за большей стоимости этого раза по сравнению с российским убытки страны составят примерно 177 миллионов евро.
А еще "десятки миллионов евро" Братислава потеряет, поскольку больше не будет взимать плату за транзит газа в третьи страны, говорится в сообщении.
Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.
На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Также он начал угрожать прекратить поставки электроэнергии в Украину.
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