Окупанти у новорічний вечір атакували Херсон: поранена літня жінка

Близько восьмої вечора російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Поранення отримала 71-річна жінка.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що жінку доставили до однієї з херсонських лікарень.

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Через влучання ворожого снаряду близько 20:30 сталась пожежа у приватному будинку. У цей момент постраждала була в приміщенні.

Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку та забиту рану голови.