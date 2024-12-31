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Окупанти у новорічний вечір атакували Херсон: поранена літня жінка

Євген КізіловВівторок, 31 грудня 2024, 21:31
Окупанти у новорічний вечір атакували Херсон: поранена літня жінка
фото: Getty Images

Близько восьмої вечора російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Поранення отримала 71-річна жінка.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що жінку доставили до однієї з херсонських лікарень.

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Через влучання ворожого снаряду близько 20:30 сталась пожежа у приватному будинку. У цей момент постраждала була в приміщенні.

Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку та забиту рану голови.

Херсонобстрілвійнажертви
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