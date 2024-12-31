Оккупанты в новогодний вечер атаковали Херсон: ранена пожилая женщина
Вторник, 31 декабря 2024, 21:31
Около восьми вечера российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Ранения получила 71-летняя женщина.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Херсонская областная военная администрация в соцсетях
Детали: Сообщается, что женщину доставили в одну из херсонских больниц.
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Из-за попадания вражеского снаряда около 20:30 произошел пожар в частном доме. В этот момент пострадавшая была в помещении.
Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.