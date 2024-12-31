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Оккупанты в новогодний вечер атаковали Херсон: ранена пожилая женщина

Евгений КизиловВторник, 31 декабря 2024, 21:31
Оккупанты в новогодний вечер атаковали Херсон: ранена пожилая женщина
фото: Getty Images

Около восьми вечера российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Ранения получила 71-летняя женщина.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Сообщается, что женщину доставили в одну из херсонских больниц.

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Из-за попадания вражеского снаряда около 20:30 произошел пожар в частном доме. В этот момент пострадавшая была в помещении.

Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

Херсонобстрелвойнажертвы
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