Жителі Криму і Донецька привітали Україну з Новим роком

Активісти руху "Жовта Стрічка" опублікували фото з новорічними привітаннями з Криму і Донецька, адресованими Україні.

Джерело: "Крим. Реалії" з посиланням на активістів

Дослівно: "Сьогодні закінчується ще один важкий рік. Для людей в окупації він був наповнений сумом, страхом, російською пропагандою, обшуками, погрозами. Але також опором, боротьбою і надією.

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Нам не потрібно проговорювати своє заповітне бажання на Новий рік, бо всі ви знаєте, про що ми мріємо і навіщо працюємо. Тому не говоримо, а робимо далі".

Довідково: "Жовта стрічка" - це рух спротиву українців на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Організатори руху кажуть, що кількість активістів підпілля перевищує кілька тисяч і постійно зростає.