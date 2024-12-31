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Жителі Криму і Донецька привітали Україну з Новим роком

Роман ПетренкоВівторок, 31 грудня 2024, 22:59
Жителі Криму і Донецька привітали Україну з Новим роком
усі фото: жовта стрічка

Активісти руху "Жовта Стрічка" опублікували фото з новорічними привітаннями з Криму і Донецька, адресованими Україні.

Джерело: "Крим. Реалії" з посиланням на активістів

Дослівно: "Сьогодні закінчується ще один важкий рік. Для людей в окупації він був наповнений сумом, страхом, російською пропагандою, обшуками, погрозами. Але також опором, боротьбою і надією.

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Нам не потрібно проговорювати своє заповітне бажання на Новий рік, бо всі ви знаєте, про що ми мріємо і навіщо працюємо. Тому не говоримо, а робимо далі".

 

Довідково: "Жовта стрічка" - це рух спротиву українців на тимчасово окупованих Росією територіях України.

 
 

Організатори руху кажуть, що кількість активістів підпілля перевищує кілька тисяч і постійно зростає.

КримДонецькпартизани
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