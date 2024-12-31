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Жители Крыма и Донецка поздравили Украину с Новым годом

Роман ПетренкоВторник, 31 декабря 2024, 22:59
Жители Крыма и Донецка поздравили Украину с Новым годом
все фото: жовта стрічка

Активисты движения "Желтая Лента" опубликовали фото с новогодними поздравлениями из Крыма и Донецка, адресованными Украине.

Источник: "Крым. Реалии" со ссылкой на активистов

Дословно: "Сегодня заканчивается еще один трудный год. Для людей в оккупации он был наполнен печалью, страхом, российской пропагандой, обысками, угрозами. Но также сопротивлением, борьбой и надеждой.

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Нам не нужно проговаривать свое заветное желание на Новый год, потому что вы знаете, о чем мы мечтаем и зачем работаем. Потому не говорим, а делаем дальше".

 
 

Справка: "Желтая лента" – это движение сопротивления украинцев на временно оккупированных Россией территориях Украины.

 

Организаторы движения говорят, что количество активистов подполья превышает несколько тысяч и постоянно растет.

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КрымДонецкпартизаны
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