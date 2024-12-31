Росіяни вдарили ракетою по Одещині, є поранений
Вівторок, 31 грудня 2024, 23:14
Вдень 31 грудня російські війська завдали удару крилатою ракетою по Білгород-Дністровському району Одещини, постраждав чоловік.
Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Вдень російські терористи атакували крилатою ракетою Білгород-Дністровський район.
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Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми.
Постраждав 29-річний чоловік. Наразі поранений у стані середнього ступеню тяжкості в лікарні, наші лікарі надають йому всю необхідну допомогу".
Деталі: Кіпер додав, що правоохоронці задокументували черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.