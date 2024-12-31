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Россияне ударили ракетой по Одесской области, есть раненый

Катерина ТищенкоВторник, 31 декабря 2024, 23:14
Россияне ударили ракетой по Одесской области, есть раненый
Белгород-Днестровский район Одесской области, Google maps

Днем 31 декабря российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Белгород-Днестровскому району Одесской области, пострадал мужчина.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Днем российские террористы атаковали крылатой ракетой Белгород-Днестровский район.

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В результате вражеского обстрела повреждено административное здание агрофирмы.

Пострадал 29-летний мужчина. Сейчас раненый в состоянии средней степени тяжести в больнице, наши врачи оказывают ему всю необходимую помощь".

Детали: Кипер добавил, что правоохранители задокументировали очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Одесская областьвойнаракетный удар
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