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Сирійські урядові війська продовжують відступати під натиском повстанців – Reuters

Іван Д'яконовСереда, 4 грудня 2024, 02:56
Сирійські урядові війська продовжують відступати під натиском повстанців – Reuters
ілюстративне фото: getty images

Антиурядові збройні формування в Сирії 3 грудня наблизилися до міста Хама. Захоплення міста ускладнить ситуацію для режиму президента країни Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран.

Джерело: Reuters

Деталі: Місто Хама залишалося під контролем сирійського уряду з 2011 року, відколи в країні розпочалася громадянська війна.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що "Тегеран розгляне можливість відправлення військ до Сирії, якщо Дамаск звернеться з таким проханням".

Крім того, на північному сході країни тривають бої між урядовими силами та коаліцією курдських військових угруповань, які підтримують США. Новий фронт відкрився вздовж стратегічного маршруту постачання, що ще більше ускладнює становище уряду.

Довідково: Конфлікт включає урядові сили президента Башара аль-Асада, підтримувані Росією та Іраном, сирійсько-курдські формування, підтримувані США, а також різні повстанські групи, які підтримує Туреччина.

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Лінія фронту у сирійському конфлікті залишалася незмінною з 2020 року, коли урядові сили, за підтримки російської авіації та іранських ополченців, повернули контроль над більшістю територій Сирії. 

Передісторія: 

  • Наступ повстанців розпочався 27 листопада. 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в місто Алеппо.
  • 30 листопада джерела Reuters повідомили, що Росія пообіцяла Асаду додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям.
  • 1 грудня російські та сирійські літаки посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури.

Сиріявійна
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