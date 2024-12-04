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Законопроєкт про відповідальність за публікування даних: Рада провалила голосування

Анастасія ПроцСереда, 4 грудня 2024, 13:54
Законопроєкт про відповідальність за публікування даних: Рада провалила голосування
Ілюстративне фото: Getty Images

Верховна Рада не проголосувала законопроєкт №10242, який посилює кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження даних з електронних реєстрів.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "В цілому рішення підтримали 213 нардепів. А повторне друге читання – 229.

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Пряма мова: "Нагадаю, саме туди хитро вставили норму про повернення конфіскації корупціонерів, які пішли на угоди зі слідством. Відповідно постає запитання, а що з цим питанням? Наприклад, є наш законопроект №12269, який це виправляє….. і без зашквару".

Деталі: Раніше "Радіо Свобода" з посиланням на слова народного депутата Андрія Осадчука писала, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 грудня переглянув законопроєкт №10242. За словами Осадчука, депутати вирішили знизити рівень кримінальної відповідальності, запропонованої у законопроєкті. Раніше передбачалося покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, тепер пропонуються санкції від 2 до 5 років у період воєнного стану.

Передісторія:

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  • 2 грудня Медіарух і правозахисні організації України закликали народних депутатів України не ухвалювати законопроєкт №10242 про відповідальність за публікування даних із реєстрів у його нинішній редакції. На їхню думку, він створює загрози для свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів корупції.
  • Документ передбачає зміни до Кримінального кодексу України, зокрема встановлення відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або поширення інформації з публічних електронних реєстрів, а також посилення покарання під час воєнного стану за злочини у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем.
  • Законопроєкт був зареєстрований у парламенті 9 листопада 2023 року й наразі готується до повторного другого читання.

Верховна Рада
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