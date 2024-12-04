Кримінальний авторитет часів Януковича, який організовував "тітушок", тепер вербує в’язнів на війну

Підозри отримали учасники злочинного угруповання на чолі з кримінальним авторитетом часів експрезидента Віктора Януковича, які вербували вʼязнів на тимчасово окупованій території Донеччини воювати проти України.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Донецька обласна прокуратура

Деталі: Організував діяльність злочинної групи, учасники якої активно підтримують дії країни-агресора, 46-річний Армен Саркісян, відомий у злочинних колах як кримінальний авторитет на прізвисько "Армен Горлівський". Він тривалий час переховується на тимчасово окупованій території Донеччини, тісно співпрацюючи з ФСБ РФ.

Реклама:

Так званий смотрящий за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей допомагав окупаційній владі створювати незаконні збройні формування з числа увʼязнених. Саркісян перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року за організацію вбивств у центрі Києва.

У вересні 2022 року за вказівкою ФСБ, використовуючи свій авторитет серед місцевого криміналітету та представників окупаційної влади, фігурант створив незаконне збройне формування на території міста Горлівки — "отдєльний батальйон спєциального назначєнія "АрБат". Його основу складають рецидивісти, які відбували свої терміни в тюрмах Донеччини за скоєння тяжких злочинів — вбивств та розбоїв.

РЕКЛАМА:

Окрім захоплення всього аграрного бізнесу східного й південного окупованих регіонів, виробничих підприємств, залякувань і тортур проукраїнських громадян, члени "АрБату" беруть активну участь у воєнних діях РФ проти України. За даними слідства, "АрБАТ" спочатку воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання штурмувало інші позиції Сил безпеки та оборони України.

Крім того, за допомогою підконтрольних фірм Саркісян разом зі спільниками забезпечують збройні сили так званої "ДНР" матеріалами для будівництва захисних споруд, бліндажів та окопів, обладнанням та задовольняють інші потреби окупантів на передовій.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури трьом громадянам заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору

Наразі тривають заходи з метою затримання і покарання зловмисників за вчинені злочини проти української держави.

Читайте також: Бердянськ відвідав підозрюваний організатор "тітушок" Майдану Армен Саркісян "Горлівський"

"Начальник тітушок". Що відомо про Армена "Горловського" Саркісяна

Передісторія: