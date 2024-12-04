Кримінальний авторитет часів Януковича, який організовував "тітушок", тепер вербує в’язнів на війну
Підозри отримали учасники злочинного угруповання на чолі з кримінальним авторитетом часів експрезидента Віктора Януковича, які вербували вʼязнів на тимчасово окупованій території Донеччини воювати проти України.
Джерело: Нацполіція, СБУ, Донецька обласна прокуратура
Деталі: Організував діяльність злочинної групи, учасники якої активно підтримують дії країни-агресора, 46-річний Армен Саркісян, відомий у злочинних колах як кримінальний авторитет на прізвисько "Армен Горлівський". Він тривалий час переховується на тимчасово окупованій території Донеччини, тісно співпрацюючи з ФСБ РФ.
Так званий смотрящий за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей допомагав окупаційній владі створювати незаконні збройні формування з числа увʼязнених. Саркісян перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року за організацію вбивств у центрі Києва.
У вересні 2022 року за вказівкою ФСБ, використовуючи свій авторитет серед місцевого криміналітету та представників окупаційної влади, фігурант створив незаконне збройне формування на території міста Горлівки — "отдєльний батальйон спєциального назначєнія "АрБат". Його основу складають рецидивісти, які відбували свої терміни в тюрмах Донеччини за скоєння тяжких злочинів — вбивств та розбоїв.
Окрім захоплення всього аграрного бізнесу східного й південного окупованих регіонів, виробничих підприємств, залякувань і тортур проукраїнських громадян, члени "АрБату" беруть активну участь у воєнних діях РФ проти України. За даними слідства, "АрБАТ" спочатку воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання штурмувало інші позиції Сил безпеки та оборони України.
Крім того, за допомогою підконтрольних фірм Саркісян разом зі спільниками забезпечують збройні сили так званої "ДНР" матеріалами для будівництва захисних споруд, бліндажів та окопів, обладнанням та задовольняють інші потреби окупантів на передовій.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури трьом громадянам заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору
Наразі тривають заходи з метою затримання і покарання зловмисників за вчинені злочини проти української держави.
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Передісторія:
- Уродженець нині окупованої Горлівки Армен Саркісян з 2014 року перебуває в розшуку за підозрою в організації "тітушок" Майдану. За даними слідства, 17 лютого 2014-го, діючи в інтересах ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та своїх бізнес-партнерів, він доручив Юрію Крисіну знайти 200-300 осіб для "охорони громадського порядку" в урядовому кварталі, що призвело до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.
- За словами Юрія Крисіна, він тоді отримав 20 тисяч доларів від Армена Саркісяна "за охорону урядового кварталу". Крисін роздав по 1000 гривень співучасникам, а решту залишив собі. Український суд засудив Юрія Крисіна до 5 років позбавлення волі. Згодом він отримав другий вирок за підозру в організації катування активістів Майдану на вказівку бізнесмена часів Януковича, який переховується в РФ Олексія Чеботарьова.
- В часи Януковича Саркісян був впливовим кримінальним авторитетом на прізвисько "Армен Горлівський", наближеним до ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський). Саркісяна також називають тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій Горлівці. Там він має власні кафе і організовує відкриття боксерських клубів. За даними ГУР, з 24 лютого 2022 року він займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.
- У 2018 році українські правоохоронці повідомили про нібито затримання Саркісяна у Франції, однак — потім заявили, що це не та особа. Інформацію про затримання спростував і сам підозрюваний, зазначивши, що перебуває в Росії.
- Також ЗМІ публікували фото Армена Саркісяна з правою рукою голови Чечні Рамзана Кадирова, депутатом Держдуми РФ Адамом Делімхановим.