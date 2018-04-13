"Начальник тітушок". Що відомо про затриманого у Франції Армена "Горловського" Саркісяна

Ввечері в четвер, 12 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у Франції під час звичайної перевірки документів на дорозі був затриманий Армен Саркісян.

Французькій поліції він представився громадянином Вірменії, хоча з травня 2014 року перебував у державному та міжнародному розшуку як громадянин України.

Саме його українські слідчі вважають одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, правоохоронці інкримінують групі Саркісяна вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, а нещодавно заарештованого Юрія Крисіна називають "підшефним" затриманого у Франції.

"Українська правда" виясняла, що наразі відомо про Саркісяна, як він пов’язаний з одіозним екс-регіоналом Юрієм Іванющенком та чому його називають координатором "тітушок".

Бокс, вулиця батька і "Єнакіївський" друг

Біографія 39-річного уродженця вірменського міста Єревана Армена Саркісяна видається досить типовою для вихідця з "лихих 90-х". Жодної офіційної біографії, купа кримінальних легенд і легальний статус бізнесмена вже в 2000-х.

Вперше, так би мовити, більш-менш публічна згадка про Саркісяна на всеукраїнському рівні датується 2013 роком. При чому згадується, в прямому сенсі, завдяки прізвищу. В червні 2013 року депутати Горлівської міськради Донецької області вирішила перейменувати одну з вулиць на честь місцевого бізнесмена Саркісяна. Тільки не його самого, а батька.

За які саме заслуги перед містянами Нагапет Саркісян був удостоєний такої честі, не вказувалось. Здавалось би, прохідне рішення горлівської місцевої ради просто тонуло у вирі розбірок за участю "донецьких" на центральному рівні й навряд мало значний резонанс. Однак без "але" не обійшлось.

Цього бізнесмена місцеві ЗМІ називали "смотрящим" по Горлівці і людиною з оточення впливового депутата від Партії регіонів, представника так званої "Сім’ї" тодішнього президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка. У пресі більш відомого як "Юра Єнакіївський".

Подейкували навіть, що Саркісян, який був більш відомий у місті як "Армен Горловський", є чи то кумом Іванющенка, чи то його "правою рукою", чи то й тим й іншим разом. Втім, підтвердити або спростувати цю інформацію наразі складно.

Серед горлівських активів Армена Саркісяна вказували коктейль-хол "Зефір", ресторан "Гостинний двір", Червоноармійський машинобудівний завод та посаду віце-президента федерації боксу Горлівки й всієї Донецької області.

"Повелитель тітушок"

Наскільки діяльність Саркісяна допомогла розвитку донецького боксу, не відомо, але його організаторські здібності та контакти в бійцівських колах згодом знадобились впливовим друзям у столиці.

В лютому 2015 року тодішній генпрокурор Віталій Ярема та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявили, що правоохоронці встановили особи керівників злочинних груп, які вербували "тітушок" для боротьби з активістами під час Євромайдану.



За версією слідства, загалом у протистояннях з 18 по 20 лютого 2014 року злочинним угрупуванням під керівництвом екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка було залучено понад 300 "тітушок".

Безпосередні накази щодо організації діяльності "тітушок" і їх співпраці з правоохоронцями Захарченко віддавав керівнику в складі МВС Павлу Зінову і Віктору Зубрицькому.



"Ці двоє організовували взаємодію з бандитами, яких ми називаємо "тітушками". На координації групи був Армен Саркісян і ще двоє підшефних – Крисін і Кошелєв", – повідомляв в той час Аваков.

Тоді ж керівники правоохоронних органів розповіли, що напередодні сутичок у Маріїнському парку зброю "тітушкам" видавали прямо зі складів МВС.

Вбивство Веремія

Окремим епізодом, що інкримінується Саркісяну правоохоронцями, є вбивство журналіста газети "Вести" В’ячеслава Веремія.

За даними слідства, 18 лютого, коли підрозділи МВС під керуванням Зубрицького атакували Майдан, організатори "тітушок" вирішили передислокувати їх у бік Михайлівської площі.

"Чеботарь, Саркісян, він же "Армен Горловский", Крисін – лідер київського ОЗУ рейдерів – прийняли відповідне рішення, й нагорі на Михайлівській площі згрупували дві групи тітушок, які базувалися в районі офісу одного з народних депутатів, якого називають "Єнакіївським", – розповідав Аваков.

"Власне звідти Армен Горловський виводив людей і там же вони заходили й мали собі базу. Була збройна група бандитів, їм видавалася зброя, їм видавались патрони", – стверджував він.

У свою чергу, в інтерв'ю "Українській правді" Ярема підтвердив давній зв'язок між Саркісяном та Іванющенком та повідомив, що саме "Армен Горловський" був керівником банди "тітушок", яка зупинила автівку з журналістом на Великій Житомирській.

Керовані ним "тітушки", за версією слідства, на світлофорі зупинили таксі, в якому їхав Веремій разом з колегою по роботі. Підопічні Саркісяна закидали автівку "коктейлями Молотова", журналіста, пасажира і водія жорстко побили, а Веремію вистрілили в живіт, внаслідок чого він помер.

У бігах

У кінці квітня 2014 року Саркісяну було заочно повідомлено підозру в організації вбивства, замаху на вбивство та організацію вибухів.

Вже у травні він був оголошений у державний розшук, а згодом і в розшук по лінії Інтерполу.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, на той момент Саркісян вже встиг втекти з України та отримати вірменський паспорт з єреванською реєстрацією. Водночас, у вже згаданому інтерв'ю Ярема повідомляв, що "начальник тітушок" переховується в Росії.

Втім, подальший розвиток подій вказує, що Саркісян не полишав надії повернутися в Україну. У жовтні 2016 року його прізвище спливло в одному з розслідувань журналістів Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), відомих за гучними викриттями так званих "панамських паперів".

У розслідуванні журналісти розповідали про заможне життя і зарубіжну нерухомість екс-першого заступника Генпрокурора України Миколи Герасимюка, що займав цю посаду з червня по грудень 2014 року.

Невідповідністю декларованих статків екс-прокурора його стилю життя згодом зацікавились в НАБУ, однак зараз не про це.

У згаданому розслідуванні OCCRP є момент, що напряму стосується головного персонажа нашої історії.

В розпорядженні журналістів опинилися електронні листи Герасимюка, які свідчать про те, що йому пропонували хабарі за відкликання звинувачень проти соратників Януковича.



В OCCRP розповіли про листування між Герасимюком та людиною під псевдо "Сhinatown". Останній звертався начебто від імені Армена Саркісяна, котрий начебто пропонував заступнику генпрокурора 100 тисяч доларів за свободу пересування "клієнта", і 500 тисяч доларів за "повне звільнення від справ".

Скрін переписки:

Герасимюк все спростовував, а в грудні 2014 року звільнився з ГПУ.

Втім, після цього Саркісян, не переставав "світитися" в Україні. Щоправда на непідконтрольній Києву території.

За даними місцевих ЗМІ, ще на початку 2017 року Саркісян, який має вплив на так званого "мера Горлівки", продовжував через своїх людей брати участь в якихось бандитських розбірках "днрівського" розливу.

***

Епопея "Армена Горловського" наразі зробила зупинку на дорозі між Францією та Україною.

Щодо нього обраний запобіжний захід – особисте зобов'язання виконувати усі судові приписи до 19 травня.

У Франції зараз чекають документи від Генеральної прокуратури на його екстрадицію в Україну.