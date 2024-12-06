Двоє новообраних нардепів склали присягу в Раді
П'ятниця, 6 грудня 2024, 10:34
Зареєстровані Центральною виборчою комісією обрані народними депутатами Таміла Ташева та Богдан Лукашук склали присягу в парламенті.
Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Ташева зайшла у Верховну Раду замість померлого депутата від її партії "Голос" Олега Макарова.
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Також склав присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад "Батьківщини" замість Олени Шкрум.
"Депутатів уже 401", – зазначив Железняк.