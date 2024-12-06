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В Офісі президента розповіли про візит Єрмака в США

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 грудня 2024, 11:56
В Офісі президента розповіли про візит Єрмака в США
Андрій Єрмак під час візиту до США, фото: ОП

Офіс президента у п′ятницю, 6 грудня повідомив, що голова ОП Андрій Єрмак під час неанонсованого візиту до Сполучених Штатів провів зустрічі з представниками команди обраного президента Дональда Трампа та обох палат і партій Конгресу

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Українська делегація на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, у межах якого керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду".

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Деталі: Повідомляється, що Єрмак детально розповів про ситуацію на фронті та передав прапори 5-х українських бригад.

 

Сторони обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати.

 

У Білому домі очільник ОП зустрівся з радником із національної безпеки президента США Джейком Салліваном.

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Фото: колаж Єрмака у Telegram

Згідно з повідомлення ОП, Єрмак також провів зустрічі з головою Гельсінської комісії США та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем Макконнеллом, заступником державного секретаря Джоном Бассом та лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом.

Крім того, Єрмак зустрівся з філантропом Вільямом Альбертом Акманом та іншими представниками бізнесових кіл США, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії.

Зазначається, що Єрмак подякував США та всьому американському народові за рішучу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

Що було раніше:

  • 3 грудня ЗМІ дізнались, що українська делегація з Андрієм Єрмаком вирушає до США для переговорів з оточенням Дональда Трампа.
  • За даними джерел CNN, під час зустрічей Єрмака з американськими політиками і посадовцями українська сторона намагалася дати свою оцінку ситуації на полі бою та налагодити з американцями взаєморозуміння.

Андрій ЄрмакСШАвійна
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