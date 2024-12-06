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CNN: Під час зустрічі з Венсом і Волтцом Єрмак дав оцінку ситуації на полі бою

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 грудня 2024, 00:54
CNN: Під час зустрічі з Венсом і Волтцом Єрмак дав оцінку ситуації на полі бою
Фото: Getty Images

Під час зустрічей керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з американськими політиками і посадовцями українська сторона намагалася дати свою оцінку ситуації на полі бою та налагодити з американцями взаєморозуміння.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що зустріч відбулася в той час, коли новообраний президент США Дональд Трамп сигналізував про значні зміни в політиці щодо України, оскільки він прагне завершити війну між Росією та Україною.

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Зустріч у середу, на якій, за словами одного з джерел CNN, також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, не мала на меті обговорення потенційного мирного плану або врегулювання війни.

Натомість українські посадовці намагалися дати новообраному віцепрезиденту Джей-Ді Венсу і майбутньому раднику з нацбезпеки новообраного президента США Дональда Трампа Майку Волтцу свою оцінку ситуації на полі бою та налагодити з ними взаєморозуміння.

За словами одного з джерел видання, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися задоволені зустріччю.

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Українці запропонували загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в деталі.

За даними американського видання, Волтц і Венс під час зустрічі надавали перевагу "режиму слухання".

Під час візиту в середу українська делегація не зустрічалася з новим посланцем Трампа в Україні Кітом Келлоггом. Джерело CNN зазначило, що Келлог приїжджав в Україну в минулому і Єрмак знає його, "тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових міжособистісних стосунків".

Що передувало: Повідомлялося, що Єрмак провів у США низку зустрічей із американськими політиками і посадовцями.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у Вашингтоні провела зустрічі з Волтцом, а також Кітом Келлогом – кандидатом на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Андрій ЄрмакСШАвійна
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