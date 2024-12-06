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Міноборони планує звільнити начальника академії Сагайдачного після скарг курсантів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 12:49
Міноборони планує звільнити начальника академії Сагайдачного після скарг курсантів
Павло Ткачук. Фото: Львівська обласна рада

У Міністерстві оборони готують звільнення начальника Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Джерело: перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду, цитує hromadske

Пряма мова: "Що стосується Ткачука — рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений".

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Деталі: Курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові розповідали про випадки цькування, приниження та булінгу; відсутність необхідних ліків у медпункті; низьку якість харчування; "ротну касу", коли курсанти скидаються на різні потреби (купівлю принтера, паперу, мийних засобів тощо); звільнення у ручному режимі тощо. Окрім того, звільнення курсантам надавали виключно у разі, якщо по них приїжджають батьки або дружина.

Один зі скаржників — курсант Олександр Попович — приїхав свідчити до Тимчасової слідчої комісії у парламенті. У відповідь під час шикування начкурсу попередив його, що "по ньому буде проведено службове розслідування".

Тоді Попович попросив поставити питання, але отримав нецензурну відповідь. Через публічні приниження курсант залишив стрій, через що йому оголосили сувору догану, а матеріали розслідування передали до ДБР для відкриття кримінального провадження щодо непокори. Попович у відповідь подав на виш до суду.

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Що передувало: Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артуру Антоніву.

За даними слідства, офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.

У вересні 2024 року справу передали до суду.

арміяМіноборониосвіта
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