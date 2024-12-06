МЗС наполегливо рекомендує українцям залишити Сирію

Посольство України в Лівані рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати країні – залишити її територію.

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "Громадянам, які прийняли рішення щодо продовження свого перебування на території Сирії, Посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні".

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Деталі: Також МЗС рекомендує невідкладно звертатися до посольства України в Ліванській Республіці на випадок потрапляння у надзвичайну ситуацію, або при виникненні загрози життю та здоров’ю.

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