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МЗС наполегливо рекомендує українцям залишити Сирію

Олександр ШумілінП'ятниця, 6 грудня 2024, 14:45
МЗС наполегливо рекомендує українцям залишити Сирію
Фото: Getty Images

Посольство України в Лівані рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати країні – залишити її територію.

Джерело: пресслужба  МЗС України 

Дослівно: "Громадянам, які прийняли рішення щодо продовження свого перебування на території Сирії, Посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні". 

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Деталі: Також МЗС рекомендує невідкладно звертатися до посольства України в Ліванській Республіці на випадок потрапляння у надзвичайну ситуацію, або при виникненні загрози життю та здоров’ю. 

Передісторія: 

  • 1 грудня російські та сирійські літаки посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури.
  • 3 грудня антиурядові збройні формування в Сирії наблизилися до міста Хама.
  • Сирійським повстанцям вдалося витіснити проурядові сили з важливого міста Хама і взяти його під контроль.

СиріяУкраїнаМЗС
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