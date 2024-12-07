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Десята ніч протестів у Грузії: поліція застосувала водомети і газ, затримувала мітингарів

Ольга Глущенко Субота, 7 грудня 2024, 01:44
Десята ніч протестів у Грузії: поліція застосувала водомети і газ, затримувала мітингарів
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У десяту ніч протестів у Тбілісі поліцейські знову почали розганяти мітингарів та використовувати проти них водомети і газ.

Джерело: "Суспільне", "Ехо Кавказа"

Деталі: Вперше за дві доби в ніч проти 7 грудня поліція знову почала розганяти протестувальників, зокрема й у столиці – Тбілісі. Вони використали проти натовпу сльозогінний газ та водомети.

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Видання "Ехо Кавказа" зазначило, що затримання відбувалися біля метро Руставелі, додавши згодом, що протестувальники повністю покинули проспект Руставелі.

Також грузинські ЗМІ повідомляли, що зачистка проспекту Руставелі від мітингарів відбулася через те, що мерія Тбілісі планувала до ранку встановити новорічну ялинку біля парламенту.

Нагадаємо: У Тбілісі на антиурядовій акції протесту 5 грудня нібито був затриманий громадянин України.

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Передісторія:

  • У суботу, 30 листопада, в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".
  • Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.
  • Президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.
  • У суботу ввечері в Тбілісі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.

Грузіямітинги
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