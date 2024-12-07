Байден: Близько 80 тисяч військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії РФ

На території європейських країн НАТО розгорнуто близько 80 тисяч американських військових на підтримку союзників США, а також для стримування подальшої російської агресії.

Джерело: лист президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, оприлюднений Білим домом

Деталі: У листі йдеться, що "на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

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Дослівно: "У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях".

Деталі: З-поміж іншого у звіті зазначається, що близько 80 тисяч військових США базується у європейських країнах НАТО.

Дослівно: "Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії".

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Що передувало: На початку 2022 року Байден розглянув і офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії.