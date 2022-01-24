Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT

Президент Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також кораблів і авіації у Балтії та Східній Європі.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Як зазначає видання, розширення американської військової участі може відбутися "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".

За інформацією NYT, на зустрічі в суботу в заміській резиденції президента Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Байдену кілька варіантів, які дозволять перемістити американських військових набагато ближче до Росії.

Ці варіанти включають відправку від 1 000 до 5 000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро в разі погіршення ситуації.

Очікується, що Байден ухвалить рішення вже на цьому тижні, зазначили джерела.

Як вказує видання, "поки що жоден з варіантів, які розглядаються, не включає розгортання додаткових американських військ у самій Україні".

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