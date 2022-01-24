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Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT

Понеділок, 24 січня 2022, 02:52
Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також кораблів і авіації у Балтії та Східній Європі.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Як зазначає видання, розширення американської військової участі може відбутися "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".

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За інформацією NYT, на зустрічі в суботу в заміській резиденції президента Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Байдену кілька варіантів, які дозволять перемістити американських військових набагато ближче до Росії.

Ці варіанти включають відправку від 1 000 до 5 000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро в разі погіршення ситуації.

Очікується, що Байден ухвалить рішення вже на цьому тижні, зазначили джерела.

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Як вказує видання, "поки що жоден з варіантів, які розглядаються, не включає розгортання додаткових американських військ у самій Україні".

Нагадаємо:

  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.
  • Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Теми: СШАБайден
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