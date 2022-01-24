Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT
Президент Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також кораблів і авіації у Балтії та Східній Європі.
Джерело: The New York Times із посиланням на джерела
Деталі: Як зазначає видання, розширення американської військової участі може відбутися "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".
За інформацією NYT, на зустрічі в суботу в заміській резиденції президента Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Байдену кілька варіантів, які дозволять перемістити американських військових набагато ближче до Росії.
Ці варіанти включають відправку від 1 000 до 5 000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро в разі погіршення ситуації.
Очікується, що Байден ухвалить рішення вже на цьому тижні, зазначили джерела.
Як вказує видання, "поки що жоден з варіантів, які розглядаються, не включає розгортання додаткових американських військ у самій Україні".
Нагадаємо:
- Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
- Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.
- Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.