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Байден схвалив розширення військ США в Європі

Середа, 2 лютого 2022, 16:24
Джо Байден, Фото: AFP getty images

Президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії.

Джерело: співрозмовники CNN серед американських офіційних осіб

Деталі: Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

За словами джерел, йдеться про розгортання приблизно 2000 військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

За словами джерел, частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть з тих, що знаходяться в США і вже перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Раніше у США привели 8500 військовослужбовців у стан підвищеної готовності на випадок, якщо будуть залучені Сили реагування НАТО та швидко знадобляться військові США.

За словами офіційних осіб США, це розгортання є демонстрацією підтримки союзникам по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії біля кордонів України.

Чому це важливо: Через загрожу російського вторгнення в Україну запланували візити лідери та високі посадовці кількох держав. Президент США в кінці січня розмовляв і з президентом Росії, і з президентом України. В Україну з таємним візитом приїжджав глава ЦРУ та держсекретар США.

США і НАТО надали Росії письмові відповіді на російські пропозиції щодо гарантій безпеки у Європі.

Росія наполягає на тому, що не хоче допустити розширення НАТО до своїх кордонів і вимагає офіційних гарантій, що Україну не приймуть до Альянсу. Президент РФ заявив, що у разі вступу України до НАТО, члени альянсу можуть розгорнути війну для повернення анексованого Росією українського Криму.

Передісторія:

  • У січні у США привели у бойову готовність близько 8,5 тисячі військових, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.
  • 29 січня Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.
  • 1 лютого в Україну прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.
  • Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Українська правда
Теми: БайденСШАзброяЄвропа
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