Байден схвалив розширення військ США в Європі
Президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії.
Джерело: співрозмовники CNN серед американських офіційних осіб
Деталі: Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".
За словами джерел, йдеться про розгортання приблизно 2000 військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.
За словами джерел, частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть з тих, що знаходяться в США і вже перебувають у підвищеній бойовій готовності.
Раніше у США привели 8500 військовослужбовців у стан підвищеної готовності на випадок, якщо будуть залучені Сили реагування НАТО та швидко знадобляться військові США.
За словами офіційних осіб США, це розгортання є демонстрацією підтримки союзникам по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії біля кордонів України.
Чому це важливо: Через загрожу російського вторгнення в Україну запланували візити лідери та високі посадовці кількох держав. Президент США в кінці січня розмовляв і з президентом Росії, і з президентом України. В Україну з таємним візитом приїжджав глава ЦРУ та держсекретар США.
США і НАТО надали Росії письмові відповіді на російські пропозиції щодо гарантій безпеки у Європі.
Росія наполягає на тому, що не хоче допустити розширення НАТО до своїх кордонів і вимагає офіційних гарантій, що Україну не приймуть до Альянсу. Президент РФ заявив, що у разі вступу України до НАТО, члени альянсу можуть розгорнути війну для повернення анексованого Росією українського Криму.
Передісторія:
- У січні у США привели у бойову готовність близько 8,5 тисячі військових, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.
- 29 січня Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.
- 1 лютого в Україну прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.
- Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.