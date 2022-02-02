Байден схвалив розширення військ США в Європі

Президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії.

Джерело: співрозмовники CNN серед американських офіційних осіб

Деталі: Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

За словами джерел, йдеться про розгортання приблизно 2000 військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

За словами джерел, частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть з тих, що знаходяться в США і вже перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Раніше у США привели 8500 військовослужбовців у стан підвищеної готовності на випадок, якщо будуть залучені Сили реагування НАТО та швидко знадобляться військові США.

За словами офіційних осіб США, це розгортання є демонстрацією підтримки союзникам по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії біля кордонів України.

Чому це важливо: Через загрожу російського вторгнення в Україну запланували візити лідери та високі посадовці кількох держав. Президент США в кінці січня розмовляв і з президентом Росії, і з президентом України. В Україну з таємним візитом приїжджав глава ЦРУ та держсекретар США.

США і НАТО надали Росії письмові відповіді на російські пропозиції щодо гарантій безпеки у Європі.

Росія наполягає на тому, що не хоче допустити розширення НАТО до своїх кордонів і вимагає офіційних гарантій, що Україну не приймуть до Альянсу. Президент РФ заявив, що у разі вступу України до НАТО, члени альянсу можуть розгорнути війну для повернення анексованого Росією українського Криму.

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