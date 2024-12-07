Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Скандального в.о. директора Центру страткомунікацій при Мінкульті звільнили

Катерина ТищенкоСубота, 7 грудня 2024, 22:23
Скандального в.о. директора Центру страткомунікацій при Мінкульті звільнили
Сергій Биков, фото з його Facebook

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив про звільнення в.о. директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергія Бикова.

Джерело: Точицький у соцмережі Х

Пряма мова: "Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Реклама:

В.о. директора звільнено наказом МКСК".

Що передувало: 6 грудня повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" і призначило виконувачем обов'язків директора політконсультанта Сергія Бикова

За даними ЗМІ, Биков після революції Гідності у ЗМІ виступав із тезами на користь кума російського лідера Віктора Медведчука, якого у 2022 році обміняли на військовополонених із "Азовсталі", та відкрито підтримував держзрадника. Зокрема, наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати "мирний план Медведчука". Биков навіть називав революцію Гідності "державним переворотом".

РЕКЛАМА:

7 грудня в Мінкульті заявили, що проведуть відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи, а в.о. директора Центру Сергій Биков заперечив звинувачення в підтримці Віктора Медведчука та проросійській позиції.

У своєму дописі Биков також стверджував, що у співпраці з Центром протидії дезінформації при РНБО та стейкхолдерами долучився до формування бази даних російських агентів гібридного впливу у спорті. Однак голова ЦПД Андрій Коваленко в коментарі УП заперечив участь Бикова в цьому проєкті.

Мінкультури
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки "Нафтогазу" за втрачені активи у Криму

Більша частина енергоблоків АЕС України знизили потужність через ракетну атаку РФ

Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16

В Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію

"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла через масовану атаку на енергетику

Лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ

Усі новини...
Мінкультури
Мінкульт обіцяє прозорий відбір директора Центру страткомунікацій, Биков заперечує звинувачення
Центр страткомунікацій від Мінкульту очолив політконсультант, який підтримував Медведчука
Влада Києва хоче дозволити збудувати паркінг і місток поблизу Пейзажки, Мінкульт – проти
Останні новини
14:04
Одразу після війни Міносвіти планує повернути 100 тисяч іноземних студентів в Україну
14:03
Макрон назвав ім'я нового прем'єра Франції
13:53
Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки "Нафтогазу" за втрачені активи у Криму
13:51
У Брюсселі заснували Коаліцію жінок-лідерок для підтримки миру та демократії
13:50
Уряд звільнив главу інституту нацпам'яті Дробовича
13:48
документЗасуджений за держзраду прикордонник з Волині просить видати його Росії
13:43
Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто
13:34
фотоНа Донеччині військовий посадовець змушував підлеглих працювати на свою родину й забирав виплати
13:28
В команді Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб стримати ядерну програму – WSJ
13:24
Освітня обмудсменка пропонує дозволити залишати деяких учнів на другий рік без згоди батьків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: