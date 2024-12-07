Скандального в.о. директора Центру страткомунікацій при Мінкульті звільнили

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив про звільнення в.о. директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергія Бикова.

Джерело: Точицький у соцмережі Х

Пряма мова: "Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

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В.о. директора звільнено наказом МКСК".

Що передувало: 6 грудня повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" і призначило виконувачем обов'язків директора політконсультанта Сергія Бикова.

За даними ЗМІ, Биков після революції Гідності у ЗМІ виступав із тезами на користь кума російського лідера Віктора Медведчука, якого у 2022 році обміняли на військовополонених із "Азовсталі", та відкрито підтримував держзрадника. Зокрема, наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати "мирний план Медведчука". Биков навіть називав революцію Гідності "державним переворотом".

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7 грудня в Мінкульті заявили, що проведуть відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи, а в.о. директора Центру Сергій Биков заперечив звинувачення в підтримці Віктора Медведчука та проросійській позиції.

У своєму дописі Биков також стверджував, що у співпраці з Центром протидії дезінформації при РНБО та стейкхолдерами долучився до формування бази даних російських агентів гібридного впливу у спорті. Однак голова ЦПД Андрій Коваленко в коментарі УП заперечив участь Бикова в цьому проєкті.