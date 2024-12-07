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Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Мир завдяки силі можливий

Катерина ТищенкоСубота, 7 грудня 2024, 19:59
Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Мир завдяки силі можливий
Зеленський, Макрон і Трамп 7 грудня в Парижі, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом і заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.

Джерело: Зеленський у Facebook, Макрон у соцмережі Х

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Пряма мова: "Хороша, продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном.

Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

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Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!".

Оновлено: Разом з тим, Макрон за підсумками зустрічі написав: "Сполучені Штати, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися в Нотр-Дамі. Продовжуймо наші спільні зусилля заради миру і безпеки".

Що передувало: Зустріч Зеленського з Макроном і Трампом у Парижі в суботу ввечері тривала 35 хвилин, заяв для преси після неї не було.

ЗеленськийТрампМакрон
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