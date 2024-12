Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Мир завдяки силі можливий

Президент Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом і заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.

Джерело: Зеленський у Facebook, Макрон у соцмережі Х

Пряма мова: "Хороша, продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном.

Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!".

Оновлено: Разом з тим, Макрон за підсумками зустрічі написав: "Сполучені Штати, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися в Нотр-Дамі. Продовжуймо наші спільні зусилля заради миру і безпеки".

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT