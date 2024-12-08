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МЗС РФ: Асад після переговорів із повстанцями залишив посаду і країну

Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 14:12
МЗС РФ: Асад після переговорів із повстанцями залишив посаду і країну
захарова, фото: ТАСС

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.

Джерело: МЗС РФ

Деталі: Росіяни запевняють, що в переговорах участі не брали, але "перебувають у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції".

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Також військові бази РФ на території Сирії перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності", але наразі "серйозної загрози" їхній безпеці немає.

Нагадаємо: Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.

Існує "дуже висока ймовірність", що Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі, пишуть ЗМІ.

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РосіяСирія
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