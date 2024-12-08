Посольство США попереджає про зростання загроз від ракет і дронів РФ

Посольство США в Україні у неділю 8 грудня попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву посольства

Деталі: Посольство закликало громадян США в Україні до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

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Дослівно: "Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні.

Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги".

Деталі: Дипломати рекомендували визначте місця укриття заздалегідь, до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

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Що передувало: США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, посольство Сполучених Штатів навіть перейшло на дистанційну роботу. Слідом за США з міркувань безпеки свої посольства зачинили кілька європейських країн.

У МЗС України з огляду на це заявили про "інформаційне нагнітання" й нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців від початку повномасштабного вторгнення Росії.

21 листопада, за даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Господар Кремля Володимир Путін заявив, що під час атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Посадовець США заявив, що незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності, яку Путін назвав "Орєшніком", Росія попередила США про ракетний удар по Україні.