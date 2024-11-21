Путін заявив, що Росія атакувала Україну ракетою середньої дальності "Орєшнік"
Правитель Росії Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
Джерело: звернення Путіна, Meduza
Деталі: За його словами, це був випробувальний пуск цієї "новітньої ракети".
За словами Путіна, Росія завдала удару начебто по об'єкту оборонно-промислового комплексу в Дніпрі балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.
Путін стверджує, що засобів протидії ракетам "Орєшнік" зараз немає. "Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
Путін заявив, що Росія провела випробування у відповідь на те, що Збройні сили України 19 і 21 листопада атакували цілі в Брянській і Курській областях, застосувавши американські ракети ATACMS і франко-англійські Storm Shadow (SCALP). За його словами, під час атаки ЗСУ по командному пункту в Курській області є загиблі і поранені, під час атаки в Брянській області ніхто не постраждав.
Путін назвав застосування "Орєшніка" відповіддю на те, що США планують виробляти і розгортати ракети середньої і меншої дальності.
Що було раніше: Перед цим Повітряні сили повідомляли, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою. Зазначалося, що це могла бути МБР "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.