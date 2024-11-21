Росія попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за пів години до удару

На брифінгу для журналістів посадовець США заявив, що незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності, яку господар Кремля Владімір Путін назвав "Орєшніком", Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Посадовець заявив, що США були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту".

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Він додав, що протягом останніх днів Штати поінформували Україну та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.

Водночас у США вважають, що ця "експериментальна ракета" навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні в Україні, а Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.

Інформацію про попередження ввечері в четвер підтвердив пропагандистському агентству ТАСС речник Кремля Дмитрій Пєсков. За його словами, Москва попередила американців про пуск "Орєшніка" за лінією "Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".

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"Попередження було направлене в явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", – уточнив Пєсков.

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