Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

Чинний президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати завдали авіаударів у Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду Башара Асада.

Джерело: The New York Times, AP за підсумками звернення Байдена у неділю ввечері, Центральне командування США

Деталі: Як пише NYT, виступаючи в Білому домі, Байден відзначив падіння Асада як "фундаментальний акт справедливості" та висловив надію, що після десятиліть репресивного правління народ Сирії зможе побудувати нове, вільніше суспільство. Але він попередив, що це також "момент ризику та невизначеності" і що його адміністрація намагатиметься не дати терористам відновити свою силу.

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Пряма мова Байдена: "Ми чітко розуміємо той факт, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність… Ми не дозволимо цьому статися....

Тільки сьогодні сили США завдали десятки високоточних ударів, авіаударів, у межах Сирії, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ".

Деталі: Як зазначає АР, Байден заявив, що Сполучені Штати не впевнені в місцезнаходженні Асада, але відстежують повідомлення про те, що він шукає притулку в Москві.

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Байден також відзначив дії США та їхніх союзників, які послабили прихильників Сирії – Росію, Іран і "Хезболлу". Він сказав, що "вперше" вони не можуть більше захищати владу Асада.

"Наш підхід змінив баланс сил на Близькому Сході", – сказав Байден.

Він також зазначив, що США "залишатимуться пильними" щодо сирійських повстанців.

"Не помиляйтесь, деякі з повстанських груп, які знищили Асада, мають власну похмуру історію тероризму та порушень прав людини", – додав він.

Байден відзначив, що групи "зараз кажуть правильні речі".

"Але оскільки вони беруть на себе більшу відповідальність, ми оцінюватимемо не лише їхні слова, а й дії", — сказав президент.

Оновлено: Пізніше Центральне командування США заявило, що в неділю його сили завдали десятки авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в центральній Сирії.

Дослівно Центральне командування: "В ході операції було завдано ударів по більш ніж 75 цілях з використанням різних засобів ВПС США, в тому числі літаків B-52, F-15 і A-10.

Наразі триває оцінка бойових втрат, і немає жодних ознак жертв серед цивільного населення.

ЦЕНТКОМ разом із союзниками і партнерами в регіоні продовжуватиме операції з послаблення оперативних можливостей ІДІЛ навіть під час цього динамічного періоду в Сирії".

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