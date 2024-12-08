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Асад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 20:04
Асад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
Башар Асад і Володимир Путін у Москві в 2021 році, фото AFP via Getty Images

Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Джерело: ТАСС та РИА Новости з посиланням на джерело в Кремлі

Пряма мова джерела ТАСС: "Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок".

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Оновлено: Згодом таке саме повідомлення з посиланням на джерело в Кремлі поширило агентство РИА Новости. 

Деталі: Джерело в Кремлі також повідомило ТАСС, що лідери сирійської опозиції гарантували безпеку російських військових баз і дипломатичних установ на території Сирії. Водночас повідомляється, що з будівлі посольства Сирії в РФ знято не тільки прапор, а й табличку з назвою диппредставництва.

Передісторія:

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  • Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
  • Агенція Reuters писала, що існує "дуже висока ймовірність", що Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі.
  • Водночас Росія заявила, що внаслідок переговорів із повстанцями Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.
  • Головне управління розвідки Міноборони України назвало дезінформацією повідомлення про авіакатастрофу літака з Асадом.

РосіяСирія
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