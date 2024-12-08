Асад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
Джерело: ТАСС та РИА Новости з посиланням на джерело в Кремлі
Пряма мова джерела ТАСС: "Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок".
Оновлено: Згодом таке саме повідомлення з посиланням на джерело в Кремлі поширило агентство РИА Новости.
Деталі: Джерело в Кремлі також повідомило ТАСС, що лідери сирійської опозиції гарантували безпеку російських військових баз і дипломатичних установ на території Сирії. Водночас повідомляється, що з будівлі посольства Сирії в РФ знято не тільки прапор, а й табличку з назвою диппредставництва.
Передісторія:
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Агенція Reuters писала, що існує "дуже висока ймовірність", що Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі.
- Водночас Росія заявила, що внаслідок переговорів із повстанцями Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.
- Головне управління розвідки Міноборони України назвало дезінформацією повідомлення про авіакатастрофу літака з Асадом.