Асад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Башар Асад і Володимир Путін у Москві в 2021 році, фото AFP via Getty Images

Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Джерело: ТАСС та РИА Новости з посиланням на джерело в Кремлі

Пряма мова джерела ТАСС: "Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок".

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Оновлено: Згодом таке саме повідомлення з посиланням на джерело в Кремлі поширило агентство РИА Новости.

Деталі: Джерело в Кремлі також повідомило ТАСС, що лідери сирійської опозиції гарантували безпеку російських військових баз і дипломатичних установ на території Сирії. Водночас повідомляється, що з будівлі посольства Сирії в РФ знято не тільки прапор, а й табличку з назвою диппредставництва.

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