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Зеленський обговорить з прем’єром Великої Британії відправку миротворців в Україну

Іван Д'яконовП'ятниця, 10 січня 2025, 00:29
Зеленський обговорить з прем’єром Великої Британії відправку миротворців в Україну
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої обговорять ініціативу розгортання миротворчої місії в Україні. 

Джерело: Зеленський у коментарі за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн", передає "Суспільне"

Деталі: За словами президента, миротворчий контингент може стати важливим компонентом у забезпеченні комплексних гарантій безпеки для України, але він також наголосив, що цього недостатньо для ефективного захисту від агресії Росії.

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Пряма мова: "Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки – так.

Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде із візитом в Україні, у нього буде візит в Україну, ну і ми будемо говорити. Там є вже дуже серйозні у нас рішення між нашими країнами".

Деталі: Зеленський також наголосив, що Україні потрібні об’єднані гарантії безпеки з боку як США, так і європейських країн. Він зазначив, що поки Україна рухається до членства в НАТО, важливо створити надійні механізми безпеки, які включатимуть підтримку з боку США, ЄС та інших міжнародних партнерів.

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Пряма мова: "Я думаю, що гарантії безпеки ми не можемо розглядати просто європейські. Для України проти такого ворога, як Росія, недостатньо європейських гарантій безпеки. Нам потрібні об'єднані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і Європи".

Передісторія: 

  • Французький президент Емманюель Макрон виніс на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.
  • Президент Зеленський у зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку ідеї французького президента Емманюеля Макрона та закликав інших партнерів приєднатися до цих зусиль.
  • Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за згодою Росії.
  • Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні. Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи, втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".

миротворціЗеленськийРамштайн
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