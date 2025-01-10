Зеленський обговорить з прем’єром Великої Британії відправку миротворців в Україну

Президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої обговорять ініціативу розгортання миротворчої місії в Україні.

Джерело: Зеленський у коментарі за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн", передає "Суспільне"

Деталі: За словами президента, миротворчий контингент може стати важливим компонентом у забезпеченні комплексних гарантій безпеки для України, але він також наголосив, що цього недостатньо для ефективного захисту від агресії Росії.

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Пряма мова: "Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки – так.

Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде із візитом в Україні, у нього буде візит в Україну, ну і ми будемо говорити. Там є вже дуже серйозні у нас рішення між нашими країнами".

Деталі: Зеленський також наголосив, що Україні потрібні об’єднані гарантії безпеки з боку як США, так і європейських країн. Він зазначив, що поки Україна рухається до членства в НАТО, важливо створити надійні механізми безпеки, які включатимуть підтримку з боку США, ЄС та інших міжнародних партнерів.

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Пряма мова: "Я думаю, що гарантії безпеки ми не можемо розглядати просто європейські. Для України проти такого ворога, як Росія, недостатньо європейських гарантій безпеки. Нам потрібні об'єднані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і Європи".

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