Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой обсудят инициативу развертывания миротворческой миссии в Украине.
Источник: Зеленский в комментарии по итогам 25-го заседания в формате "Рамштайн", передает "Суспільне"
Детали: По словам президента, миротворческий контингент может стать важным компонентом в обеспечении комплексных гарантий безопасности для Украины, но он также отметил, что этого недостаточно для эффективной защиты от агрессии России.
Прямая речь: "Бесспорно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. Этого, я считаю, мало. Но то, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности – да.
Эта инициатива была начата Эммануэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я в деталях буду говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече, она состоится. Он будет с визитом в Украине, у него будет визит в Украину, ну и мы будем говорить. Там есть уже очень серьезные у нас решения между нашими странами".
Детали: Зеленский также отметил, что Украине нужны объединенные гарантии безопасности со стороны как США, так и европейских стран. Он отметил, что пока Украина движется к членству в НАТО, важно создать надежные механизмы безопасности, которые будут включать поддержку со стороны США, ЕС и других международных партнеров.
Прямая речь: "Я думаю, что гарантии безопасности мы не можем рассматривать просто европейские. Для Украины против такого врага, как Россия, недостаточно европейских гарантий безопасности. Нам нужны объединенные гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки и Европы".
Предыстория:
- Французский президент Эмманюэль Макрон вынес на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и достижения мира между Украиной и Россией.
- Президент Зеленский в обращении к лидерам ЕС выразил поддержку идеи французского президента Эмманюэля Макрона и призвал других партнеров присоединиться к этим усилиям.
- Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только с согласия России.
- Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС комментировала идею миротворческой миссии в Украине. Также о ней упоминали президент Финляндии и глава МИД Нидерландов, отмечая, впрочем, что пока эта идея является очень "сырой".