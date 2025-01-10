У Німеччині розслідують підтримку Маском ультраправої партії AfD – ЗМІ

Адміністрація Бундестагу ініціювала перевірку після того, як американський мільярдер Ілон Маск публічно висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) напередодні парламентських виборів. Чиновники з’ясовують, чи не порушують його дії німецький закон про політичні партії.

Джерело: Die Welt

Деталі: Маск активно рекламує AfD через свою соціальну мережу X, що викликало занепокоєння чиновників та громадських організацій.

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"У цій справі наразі проводиться з’ясування обставин", – заявив речник Бундестагу 9 січня в Берліні.

Організація LobbyControl, яка займається захистом прозорості та демократичного контролю в Німеччині та Європі, висловила серйозну стурбованість цією ситуацією, заявивши, що дії Маска можна розцінити як незаконну партійну пожертву.

Дослівно: "Відповідно до реформованого на початку 2024 року закону про партії, передвиборча реклама сторонніх осіб вважається пожертвою партії. Також закон забороняє партійні пожертви з-за меж ЄС. Оскільки Маск і його платформа X зареєстровані у США, це може порушувати правила фінансування партій та виборчої агітації. Контроль за дотриманням правил фінансування партій та виборчої агітації належить до повноважень Бундестагу".

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Деталі: У 2020 році Берлінський адміністративний суд визнав рекламну кампанію на підтримку колишнього політика AfD Йорга Мойтена, організовану швейцарською компанією Goal AG у 2016 році, незаконною партійною пожертвою. Тоді суд підтримав позицію адміністрації Бундестагу, яка наклала штраф.

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Передісторія: