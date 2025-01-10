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В Германии расследуют поддержку Маском ультраправой партии AfD – СМИ

Иван ДьяконовПятница, 10 января 2025, 02:00
В Германии расследуют поддержку Маском ультраправой партии AfD – СМИ
Илон Маск. Фото: Getty images

Администрация Бундестага инициировала проверку после того, как американский миллиардер Илон Маск публично выразил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) накануне парламентских выборов. Чиновники выясняют, не нарушают ли его действия немецкий закон о политических партиях.

Источник: Die Welt

Детали: Маск активно рекламирует AfD через свою социальную сеть X, что вызвало беспокойство чиновников и общественных организаций. 

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"В этом деле сейчас проводится выяснение обстоятельств", – заявил представитель Бундестага 9 января в Берлине.

Организация LobbyControl, которая занимается защитой прозрачности и демократического контроля в Германии и Европе, выразила серьезную обеспокоенность этой ситуацией, заявив, что действия Маска можно расценить как незаконное партийное пожертвование.

Дословно: "Согласно реформированному в начале 2024 года закону о партиях, предвыборная реклама посторонних лиц считается пожертвованием партии. Также закон запрещает партийные пожертвования из-за пределов ЕС. Поскольку Маск и его платформа X зарегистрированы в США, это может нарушать правила финансирования партий и избирательной агитации. Контроль за соблюдением правил финансирования партий и избирательной агитации относится к полномочиям Бундестага".

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Детали: В 2020 году Берлинский административный суд признал рекламную кампанию в поддержку бывшего политика AfD Йорга Мойтена, организованную швейцарской компанией Goal AG в 2016 году, незаконным партийным пожертвованием. Тогда суд поддержал позицию администрации Бундестага, которая наложила штраф.

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Предыстория:

  • Илон Маск ранее публично поддержал "АдН" и заявил, что только она "может спасти Германию".
  • Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка миллиардером Илоном Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен поддержкой Маском "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов.
  • Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию "с максимальной твердостью" защитить страны-члены ЕС от вмешательства в их политику, в частности, со стороны Илона Маска.
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес резко раскритиковал Маска и его сторонников за "открытые нападки на наши институты, разжигание ненависти и открытый призыв к людям поддержать наследников нацизма".

МаскГермания
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