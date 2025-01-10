В Германии расследуют поддержку Маском ультраправой партии AfD – СМИ

Администрация Бундестага инициировала проверку после того, как американский миллиардер Илон Маск публично выразил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) накануне парламентских выборов. Чиновники выясняют, не нарушают ли его действия немецкий закон о политических партиях.

Источник: Die Welt

Детали: Маск активно рекламирует AfD через свою социальную сеть X, что вызвало беспокойство чиновников и общественных организаций.

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"В этом деле сейчас проводится выяснение обстоятельств", – заявил представитель Бундестага 9 января в Берлине.

Организация LobbyControl, которая занимается защитой прозрачности и демократического контроля в Германии и Европе, выразила серьезную обеспокоенность этой ситуацией, заявив, что действия Маска можно расценить как незаконное партийное пожертвование.

Дословно: "Согласно реформированному в начале 2024 года закону о партиях, предвыборная реклама посторонних лиц считается пожертвованием партии. Также закон запрещает партийные пожертвования из-за пределов ЕС. Поскольку Маск и его платформа X зарегистрированы в США, это может нарушать правила финансирования партий и избирательной агитации. Контроль за соблюдением правил финансирования партий и избирательной агитации относится к полномочиям Бундестага".

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Детали: В 2020 году Берлинский административный суд признал рекламную кампанию в поддержку бывшего политика AfD Йорга Мойтена, организованную швейцарской компанией Goal AG в 2016 году, незаконным партийным пожертвованием. Тогда суд поддержал позицию администрации Бундестага, которая наложила штраф.

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