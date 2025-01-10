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У Києві уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку

Іван Д'яконовП'ятниця, 10 січня 2025, 02:43
У Києві уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку
ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 10 січня в Солом’янському районі Києва уламки російського безпілотника влучили в багатоповерховий житловий будинок, пошкодивши вікна та шість автомобілів.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Деталі: Близько другої години ночі в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Згодом у місті пролунали вибухи, спричинені роботою сил протиповітряної оборони.

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Пряма мова: "В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, шість авто".

Київбезпілотникиповітряна тривога
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