В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

В ночь на 10 января в Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника попали в многоэтажный жилой дом, повредив окна и шесть автомобилей.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Детали: Около двух часов ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Впоследствии в городе прогремели взрывы, вызванные работой сил противовоздушной обороны.

Реклама:

Прямая речь: "В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БПЛА в многоэтажку. Предварительно без пострадавших. Повреждены окна, шесть авто".