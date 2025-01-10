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В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

Иван ДьяконовПятница, 10 января 2025, 02:43
В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку
иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 10 января в Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника попали в многоэтажный жилой дом, повредив окна и шесть автомобилей.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Детали: Около двух часов ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Впоследствии в городе прогремели взрывы, вызванные работой сил противовоздушной обороны.

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Прямая речь: "В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БПЛА в многоэтажку. Предварительно без пострадавших. Повреждены окна, шесть авто".

Киевбеспилотникивоздушная тревога
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