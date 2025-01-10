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Відомого київського фотографа засудили до 12 років тюрми за зґвалтування та розбещення

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 січня 2025, 16:08
Відомого київського фотографа засудили до 12 років тюрми за зґвалтування та розбещення
Олександр Ктиторчук. фото lichnosti.net

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до 12 років 10 місяців ув’язнення за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним відомого фотографа у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру.

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Фотографа засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки".

 
фото з Instagram Ктиторчука

Деталі: В повідомленні правоохоронців не вказано прізвище, але обставини справи вказують на Ктиторчука, якому оголосили підозру в 2020 році.

Прокурори в суді довели, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію.

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Зазначається, що Ктиторчук визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Відомості про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

прокуратурасудКиїв
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