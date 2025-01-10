Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Известный киевский фотограф приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование и развращение

Валентина РоманенкоПятница, 10 января 2025, 16:08
Известный киевский фотограф приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование и развращение
Александр Ктиторчук. фото lichnosti.net

Известного киевского фотографа Александра Ктиторчука приговорили к 12 годам 10 месяцам заключения за изнасилование и развращение несовершеннолетних девушек.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал виновным известного фотографа в изнасиловании, развращении несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера.

Реклама:

Фотограф приговорен к 12 годам 10 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года".

 
фото з Instagram Ктиторчука

Детали: В сообщении правоохранителей не указана фамилия, но обстоятельства дела указывают на Ктиторчука, которому объявили подозрение в 2020 году.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в течение 2017-2020 годов неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал действия развратного характера, когда они приходили к нему на фотосессию.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что Ктиторчук признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный моральный ущерб.

Сведения о нем внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

прокуратурасудКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА
Путин сигнализирует россиянам, что не будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем – ISW
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Все новости...
прокуратура
В Херсоне разоблачили информатора РФ: передавал врагу данные о ВСУ и объектах инфраструктуры
Украинцы почти не доверяют судам и прокурорам – опрос
ОГП не нашел подтверждения, что хмельницкие прокуроры получили инвалидность неправомерно – ЦПК
Последние новости
09:42
Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА
09:38
футболСоперник сборной Украины получил нового главного тренера. Что известно о специалисте
09:34
В США нашли альтернативу популярным таблеткам для аборта, но есть недостаток
09:20
Трамп во время разговора с премьером Дании "агрессивно настаивал" на завладении Гренландией - СМИ
09:02
Вучич призвал студентов к диалогу на фоне протестов
08:44
видеоРазведчики показали уничтожение российских "Тигров" и Т-72 возле Покровска
08:27
Херсонщина: пятеро гражданских ранены от российских ударов
08:10
Лукашенко, которого мы потеряли – Михаил Дубинянский
07:42
ФотоВ результате российской атаки на Киевщине повреждены жилой дом и предприятие – ОВА
07:25
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1650 оккупантов – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: