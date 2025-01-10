Известный киевский фотограф приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование и развращение

Известного киевского фотографа Александра Ктиторчука приговорили к 12 годам 10 месяцам заключения за изнасилование и развращение несовершеннолетних девушек.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал виновным известного фотографа в изнасиловании, развращении несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера.

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Фотограф приговорен к 12 годам 10 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года".

фото з Instagram Ктиторчука

Детали: В сообщении правоохранителей не указана фамилия, но обстоятельства дела указывают на Ктиторчука, которому объявили подозрение в 2020 году.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в течение 2017-2020 годов неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал действия развратного характера, когда они приходили к нему на фотосессию.

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Отмечается, что Ктиторчук признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный моральный ущерб.

Сведения о нем внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.